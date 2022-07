Coronavirus in Umbria, un terzo dei tamponi sono positivi

PERUGIA – Crescono i casi Covid in Umbria. Il bollettino della Regione segnala per domenica 3 Luglio 16.014 (+610 rispetto al giorno precedente).I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.518 per una percentuale di positivi sui tamponi effettuati pari al 34,32% ovvero più di uno su tre.

Non risultano altri decessi, ci sono 908 altri guariti. I ricoverati positivi in Umbria sono 197 (+10), di cui 131 (+3) in area medica Covid, 60 (+6) in altri reparti ospedalieri e 6 (+1) in terapia intensiva.