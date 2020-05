Coronavirus in Umbria, un solo nuovo positivo su oltre 1.350 tamponi e meno ricoveri

PERUGIA – Per il terzo giorno consecutivo, in Umbria c’è un solo nuovo positivo a fronte di oltre 1.400 tamponi. A comunicarlo è la Regione nel bollettino aggiornato alle 8 di sabato. Questi i dati al momento disponibili: complessivamente 1.407 persone in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, mnetre gli attualmente positivi sono 160 (-20). I guariti sono 1176 (+21), mentre risultano 48 clinicamente guariti (-13). Tra le notizie positive da annoverare l’assenza di decessi, che complessivamente rimangono 71. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 51 (due in meno rispetto a venerdì), e di questi sempre sei sono in terapia intensiva, senza alcuna variazione rispetto a venerdì. Le persone in isolamento domiciliare sono 763 (+5) e sempre alla stessa data risultano 17.663 (+332) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 di sabato sono stati effettuati 45.574 tamponi (+1351).