PERUGIA – È 1 il nuovo caso di Coronavirus in Umbria registrato nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di martedì 6 luglio. Il dato è relativo a 4.106 tamponi presi in esame – 1.882 tamponi molecolari (totale 979.977) e 2.224 antigenici (totale 501.623) –, per una percentuale di positivi pari allo 0,02% (lunedì 5 era stata dello 0,31%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 26 (totale 54.815). Si registrano purtroppo altri 2 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Castel Giorgio e Vallo di Nera, per un totale che sale a 1.423. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 647 (-27). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.885 positività (+1). Alle ore 8.30 di martedì 6 luglio risultano somministrate 795.248 dosi di vaccino in Umbria (+8.372, erano 786.876 alle 8.30 di lunedì 5), pari all’87,8% delle dosi disponibili (905.762).