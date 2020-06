Coronavirus in Umbria, un nuovo positivo dopo undici giorni senza nuovi casi

PERUGIA – Dopo undici giorni di fila senza nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria, oggi si registra un positivo (su 843 tamponi eseguiti), secondo i dati pubblicati nel sito della Regione, che da non diffonde più quotidianamente, ma settimanalmente, il bollettino riferito all’andamento epidemiologico del coronavirus. Invariato il numero dei guariti (sono 1.319 in tutto fino ad ora) e sono 37 gli attualmente positivi. Fermo a 76 il numero dei decessi. L’aggiornamento dei numeri relativi alla pandemia avviene quotidianamente nell’area dedicata all’emergenza coronavirus della Regione Umbria sul sito http://www.regione.umbria.it/coronavirus.