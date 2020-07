Coronavirus in Umbria, un nuovo caso nelle ultime ventiquattro ore

PERUGIA – Un nuovo caso di coronavirus accertato in Umbria (a Città di Castelo ndr) 1.448 totali, fa salire da 12 a 13 gli attualmente positivi. E’ il quadro riportato dalla Regione e reso pubblico venerdì mattina alle ore 8. Passano da tre a quattro i ricoverati, nessuno in intensiva. Invariati gli altri parametri riportati: sono 1.355 i guariti e 80 i deceduti. Complessivamente 104.428 i tamponi eseguiti dall” inizio della pandemia, 786 in più rispetto a giovedì.