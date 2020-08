Coronavirus in Umbria, un nuovo caso ma sono di più i guariti

TERNI – Un nuovo contagiato a Terni ma tre guariti, che fanno scendere il saldo giornaliero degli attualmente positivi di due. È questo il bilancio dell’emergenza sanitaria nella nostra Regione per quanto riguarda le 24 ore. Dopo la crescita degli ultimi giorni, dovuta soprattutto ai 18 frati trovati positivi durante lo screening nato dal contagio di alcuni novizi che si erano recati all’estero, c’è dunque un miglioramento. Dalla dashboard della Regione, si osserva dunque come siano 1.511 i casi totali da inizio emergenza. I deceduti sono fermi a 80 ormai dal 27 giugno, mentre i guariti sono 1.374 a cui si aggiungono 5 guariti clinici, che attendono il doppio tampone negativo. Salgono, tuttavia, i ricoverati, con l’ospedale di Terni che ora ha nove positivi ma nessuno in Terapia intensiva, così come l’ospedale di Perugia, dove sono ricoverati in tre.