PERUGIA – Una vittima, quasi 1.900 nuovi casi e aumento dei ricoverati non gravi. Lo dice il bollettino del 15 luglio sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore sono emersi 1.851 nuovi casi a fronte di 746 molecolari e 5.601 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 29,1 per cento, in marcata diminuzione su quello di venerdì scorso, che sfiorava 32,1 per cento. L’Umbria, però, registra anche un altro decesso, che fa salire a 1.895 il numero delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia. Negli ospedali, inoltre, si registra un incremento dei posti letto occupati, che sono 287 (sette in più), ma diminuisce la saturazione dei pazienti in terapia intensiva, che sono otto (tre in meno), mentre in area medica se ne contano 163 (due in più) e 116 in altri reparti (otto in più). I guariti delle ultime 24 ore sono 1.404 e permettono di contenere solo in parte l’ennesimo incremento degli attualmente positivi, che raggiungono quota 23.465 (446 in più).