PERUGIA – Registrati più di 700 nuovi casi e un altro aumento dei ricoverati con il tasso di positività che però continua a diminuire. Questo è quanto emerge dal bollettino del 22 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore i pazienti trattati in ospedale sono saliti a 221 (tre in più) di cui cinque in rianimazione (quattro in più), 127 in area medica (senza variazioni) e 89 in altri reparti (uno in meno). Il bollettino del 22 ottobre segnala anche altri due decessi, con il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 2.166. Continua, invece, la discesa degli attualmente positivi, che sono 7.145 (225 in meno) a fronte di 928 guariti e 705 nuovi positivi. Questi ultimi sono emersi all’esito di 462 molecolari e 3.246 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 19 per cento, in marcata flessione rispetto a quello di sabato scorso, che girava a 24,6 per cento.