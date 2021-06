Coronavirus in Umbria, tredici nuovi casi e quaranta guariti: la discesa dei positivi prosegue

PERUGIA – Stando al bollettino della Regione di venerdì 18 giugno in Umbria si registrano 13 i nuovi casi di Coronavirus. Il dato è relativo a 4.499 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,28% (giovedì 17 giugno era stata dello 0,49%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 40 (totale 54.392). Non si registrano altri decessi con Covid-19, per un totale che resta a 1.418. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 926 (-27). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.736 positività (+13). Intanto, alle ore 8.30 di venerdì 18 giugno risultano somministrate 648.273 dosi di vaccino in Umbria (+7.333, erano 640.940 alle 8.30 di giovedì 17), pari al 90,11% delle dosi disponibili (719.458).

Il quadro In Umbria sono 926 gli attualmente positivi di cui 433 di fuori Regione 433, Perugia 103, Foligno 55, Città di Castello 51, Gubbio 31, Terni 30, Spoleto 24, San Giustino 23, Piegaro 19, Corciano 13, Umbertide 12, Orvieto 12, Bastia Umbra 12, Marsciano 9, Deruta 7, Citerna 7, Gualdo Tadino 6, Castiglione del Lago 5, Castel Giorgio 5, Assisi 5, Todi 4, Spello 4, Monteleone d’Orvieto 4, Montefalco 4, Pietralunga 3, Norcia 3, Nocera Umbra 3, Montecastrilli 3, Monte Santa Maria Tiberina 3, Magione 3, Amelia 3, Torgiano 2, Panicale 2, Gualdo Cattaneo 2, Giove 2, Giano dell’Umbria 2, Città della Pieve 2, Trevi 1, Sellano 1, Scheggino 1, Porano 1, Massa Martana 1, Fossato di Vico 1, Ficulle 1, Ferentillo 1, Collazzone 1, Castel Viscardo 1, Cannara 1 Campello sul Clitunno 1, Avigliano Umbro 1, Attigliano 1, Acquasparta 1.