Coronavirus in Umbria, tre nuovi casi e salgono anche i ricoverati

PERUGIA – Tre nuovi casi di positività al Covid-19 accertati, sono stati riscontrati a Città di Castello, Foligno e Terni, in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento, da parte della Regione, è alle ore 12.53 di martedì: i positivi attuali tornano ad essere 37 complessivamente, mentre il numero totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 1.435 (compresi decessi e guarigioni). Invariato il numero dei decessi (76). Aumenta il numero delle persone guarite: sono due in più (entrambe residenti fuori regione, totale 1.322) rispetto ai dati di lunedì mattina. Per quel che concerne i soggetti in isolamento sono 247 (erano 261), mentre coloro che ne sono usciti risultano essere 25.334 (236 in più). Crescono i ricoveri da 12 a 14 (uno al ‘Santa Maria’ di Terni e l’altro al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia) mentre non si registrano variazioni (2) per i pazienti in terapia intensiva. I tamponi totali sono 77.427: nell’ultimo giorno ne sono stati effettuati 1.014.