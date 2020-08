Coronavirus in Umbria, ci sono tre nuovi casi e quattro guariti

PERUGIA – Tre nuovi contagi al coronavirus accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.482 totali, a fronte di quattro guarigioni, 1.368, fanno scendere da 35 a 34 gli attualmente positivi dopo giorni di salita. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Le nuove positività sono state accertate tutte in provincia di Terni. Città dove si registrano due nuovi ricoverati in ospedale, facendo passare da sei a otto il dato regionale (nessun paziente è in terapia intensiva). Rimangono 80 le vittime dall’inizio della pandemia. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 914 tamponi, 125.769 complessivi.

Coletto “Stiamo uscendo dalla fase acuta, ma non bisogna abbassare la guardia perché abbiamo piccoli cluster in Umbria, dove siamo intervenuti in maniera rapida. E su una eventuale seconda ondata se eravamo pronti prima lo saremo a maggior ragione adesso”: lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Secondo il quale quindi serve un “monitoraggio attento” e occorre “rafforzare l’offerta sanitaria”. Tutti obiettivi del nuovo Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Regione, presentato a Perugia in una conferenza stampa nel Salone d’Onore di Palazzo Donini. Un Piano, è stato detto, “utile a monitorare ora, soprattutto per la gestione dei casi di cronicità e di fragilità indotta da Covid-19, ma che in futuro sarà di supporto al sistema sanitario regionale”. (ANSA).