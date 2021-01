Coronavirus in Umbria, tre vittime e 64 nuovi contagi su 430 tamponi

PERUGIA – Sono 64 i nuovi contagi in Umbria nelle ultime 24 ore monitorate su soli 430 tamponi: un tasso di positività che sale al 14,8%. Sono i dati del bollettino Covid dell’Umbria del 7 gennaio. La riduzione dei contagi è dovuta al fatto che il 6 gennaio, festivo, sono stati analizzati i soli tamponi dei sintomatici che si sono rivolti agli ospedali o ai medici di continuità assistenziale. Ancora tre i morti, che portano il totale a 646. Scendono di uno i ricoverati Covid in totale (321) di cui uno in terapia intensiva (44) a seguito dei decessi. I nuovi guariti, a quota 74, superano di dieci i nuovi contagi. La quota degli attualmente positivi scende quindi da 4.074 a 4.061: meno 13. Vanno sottratti i guariti più i tre decessi. Sono 206 gli umbri messi in isolamento nelle ultime 24 ore (5480 in totale).