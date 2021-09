Coronavirus in Umbria, tornano sotto quota mille gli attuali positivi: 45 casi e 80 i guariti

PERUGIA – Tornano meno di mille gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria, 991 a domenica 26 settembre in base a quanto riporta il sito della Regione, 35 in meno di sabato. Erano 1.182 lo stesso giorno della scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati invece 45 e 80 i guariti. I tamponi analizzati sono stati 1.600 e i test antigenici 6.112. Il tasso di positività sul totale è dello 0,58 per cento (era 0,63% sabato e 0,9% domenica 19 settembre). Sostanzialmente stabile il quadro degli ospedali, con 46 ricoverati, uno in più, due dei quali in terapia intensiva, dato stabile.

Vaccinazioni

Sul versante delle vaccinazioni, sono oltre mille (1.073) le prime dosi somministrate sabato con un aumento che nell’ultima settimana, anche grazie all’estensione dell’obbligatorietà del green pass, è di quasi il 25%. Complessivamente sono 669.046 gli umbri che hanno ricevuto almeno una dose, pari all’86% della popolazione sopra i 12 anni, mentre a completare il ciclo sono stati 610.758 (78%). In tutto sono 1.257.782 le dosi iniettate sul 1.387.044 consegnate, mentre le prenotazioni (delle quali in Umbria non c’è più bisogno) sono poco meno di 29 mila.