Coronavirus in Umbria, tornano sopra 10 mila attualmente positivi: tasso di positività al 29 per cento

PERUGIA – Tornano a essere più di dieci mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, quota sotto alla quale si erano riportati il 27 febbraio scorso. Sono infatti 10.417, 468 in più di giovedì, al 24 giugno in base ai dati della Regione. Salgono ancora anche i ricoverati, 122, più quattro, mentre è ormai stabile da giorni il numero dei posti occupati nelle rianimazioni, uno. Nell’ ultimo giorno sono stati registrati 976 nuovi casi, 508 guariti e nessun morto. Sono stati analizzati 3.356 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 29 per cento, in leggera crescita rispetto al 28,5 per cento di giovedì.

Omicron sparita

E’ ormai praticamente sparita in Umbria la variante Omicron uno del virus che che provoca il Covid. “Ormai non la vediamo più ma troviamo Omicron cinque per un 25-30 per cento e la quattro, molto simile all’altra per contagiosità e clinica, per un dieci per cento” ha spiegato Antonella Mencacci, responsabile dal laboratorio di microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia e docente dell’Università degli Studi del capoluogo umbro, che ha risposto all’Ansa attraverso l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera.