Coronavirus in Umbria, tornano a zero i nuovi casi accertati: c’è un nuovo guarito

PERUGIA – Dopo i due registrati ieri tornano a zero i nuovi casi di Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.450 totali. Dai dati aggiornati di lunedì sul sito della Regione risulta un nuovo guarito, 1.357 in tutto, che fa scendere da 14 a 13 gli attualmente positivi. Stabile il dato dei ricoverati in ospedale, quattro (nessuno in intensiva) e dei deceduti, 80. I tamponi complessivamente eseguiti sono 106.265, 235 in più di domenica.