Coronavirus in Umbria, Tesei: “Nessuna restrizione ma serve il massimo della cautela”

PERUGIA – “Siamo ancora in fascia bianca ma vogliamo adottare una serie di comportamenti di massima precauzione perché questa variante Omicron è molto diffusiva”. E ancora_ a breve sarà firmata un’ordinanza per aumentare i posti letto di area medica e di semintensiva a scopo precauzionale. Come previsto non ci saranno restrizione né misure di contenimento e sostanzialmente anche questa volta la giunta regionale si muoverà aspettando le mosse del governo. Poi l’auspicio: “Noi siamo in fascia in bianca e li vogliamo restare – ha detto Tesei – ma come sapete domani (23 dicembre, ndr) c’è la cabina di regia e su alcune cose dobbiamo necessariamente attendere il Governo”. Questo in sintesi, quanto detto dalla presidente della Regione Tesei, mercoledì mattina nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Il ritorno della fiducia

Sul versante più generale, Tesei, ha sottolineato come in Umbria “sta ritornando la fiducia nella comunità regionale, nelle famiglie, nei giovani e nelle imprese”. La presidente ha ricordato il lavoro svolto dalla Giunta “con una attività coesa e trasversale su molti temi che ha portato a risultati straordinari”. Un lavoro che, per Tesei, ha messo al centro dell’agire politico soprattutto “imprese, giovani e famiglie” e i cui risultati “si stanno vedendo”. “Questo – ha ribadito – genera fiducia, fattore determinante, nella comunità regionale, ma spero che questi segnali positivi possano trasformarsi in stabili e duraturi per far riacquistare posizioni all’Umbria e per tornare ad essere così una delle regioni più sviluppate d’Italia, un obiettivo giusto e doveroso da raggiungere”.

Turismo e ristori