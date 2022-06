Coronavirus in Umbria, terzo giorno di risalita degli attuali positivi: registrata una vittima

PERUGIA – Terzo giorno di risalita degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 7.085 al 10 giugno, 72 in più rispetto a giovedì. In base ai dati della Regione scendono a 93 i ricoverati in ospedale, cinque in meno, mentre salgono a tre, da uno, i pazienti in rianimazione. Nell’ultimo giorno sono emersi 403 nuovi positivi, 330 guariti e un altro morto. Sono stati analizzati 2.321 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,36 per cento (era 18,67 giovedì).