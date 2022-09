PERUGIA – Altre tre vittime, che fanno salire a 2.088 il bilancio dei morti, altri 373 nuovi casi e tasso di positività in crescita. Lo segnala il bollettino del 14 settembre 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria, dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 488 molecolari e 1.774 antigenici, con un tasso di positività del 16,4 per cento a fronte del 13 per cento di quello di mercoledì scorso. Stabile, invece, la pressione ospedaliera, dove le terapia intensive continuano a essere vuote. Sono, invece, 125 i pazienti contagiati trattati nei reparti (senza variazioni) di cui 75 in area medica (uno in meno) e 50 in altri reparti (uno in più). I guariti, infine, sono 307 e per questo aumenta ancora il numero degli umbri chiusi a casa col virus, che sono 2.798 (63 in più).