Coronavirus in Umbria, sospesi medici di famiglia senza vaccino nel Ternano: pazienti in difficoltà

Avviso per incarichi

La direzione aziendale, ravvisata “l’estrema urgenza”, ha inoltre pubblicato, nella serata di martedì, un avviso per il conferimento di incarichi di sostituzione di medicina generale-assistenza primaria per i distretti di Terni e Narni-Amelia, con scadenza domenica 6 febbraio alle 16. “Le domande che perverranno agli uffici Asl – viene spiegato ancora dall’azienda sanitaria – verranno messe subito in lavorazione al fine di dare stabilità, da lunedì prossimo, al servizio di assistenza primaria”.