Coronavirus in Umbria, sono in in leggera flessione casi e ricoveri: rischio basso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 27 agosto risultano somministrate 1.155.144 dosi di vaccino in Umbria (+4.125, erano 1.151.019 alle ore 8.00 di giovedì 26 agosto), pari al 90,6% delle dosi disponibili (1.274.974). Ciclo vaccinale completo per 535.674 persone (+2.234) pari al 69,42% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 639.688 soggetti (+1.949) pari all’82,81% della popolazione vaccinabile.

Rischio basso

L’Umbria è classificata tra le regioni a rischio “basso” per la pandemia Covid in base al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore della sanità e Ministero della Salute. Nella fascia rischio “moderato” si trovano invece dieci Regioni e le province autonome. Per quanto riguarda i cosiddetti indicatori decisionali presi in considerazione per eventuali passaggi di colore l’Umbria ha un’incidenza dei casi Covid a sette giorni per 100 mila abitanti pari a 86,6, un’occupazione dei posti letto in area medica, al 24 agosto, del 7,9% (la soglia è del 15 per cento) e di quelli in terapia intensiva del 6,3% (dieci per cento). Dati contenuti nella tabella ministero della Salute-protezione civile che accompagna la bozza del monitoraggio settimanale.