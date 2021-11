Coronavirus in Umbria, sono in aumento gli studenti positivi e le classi in isolamento

PERUGIA – Nessun allarme, ma il dato fornito sabato dalla Regione deve indurre alla massima cautela: in Umbria gli studenti positivi in quattro giorni sono passati da 21 a 35 e il dato in risalita riguarda anche le classi in isolamento e i cluster. Ad oggi le classi in isolamento sono diventate 20 e di queste nove sono delle primarie, cinque ciascuna dell’infanzia e della secondaria di primo grado, mentre un gruppo di studenti che viaggia in scuolabus è in isolamento.