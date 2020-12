Coronavirus, in Umbria sono in arrivo altre cinque mila dosi del vaccino

PERUGIA – Nella nostra regione sono in arrivo altre cinque mila dosi di vaccino Pfizer-Biotech. Stando a quanto scritto da alcuni quotidiani locali la consegna partita dal Belgio e in viaggio via terra verso l’Italia, dove verranno consegnate 470 mila fiale, dovrebbe arrivare oggi negli hub dell’Umbria deputati allo stoccaggio del siero, vale a dire Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. E intanto dal Veneto viene confermato che l’assessore Luca Coletto è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, mentre si è conclusa la quarantena a cui è stata sottoposta l’intera giunta regionale dopo la positività di Coletto.

Consegna Le dosi saranno consegnate negli ospedali direttamente da Pfizer che le trasporterà a -80 gradi e a questa temperatura saranno custodite nei quattro ospedali. La priorità resta il personale sanitario dell’Umbria e gli ospiti della Rsa, così come indicato dal ministero della Salute, mentre l’Aifa ritiene che così procedendo tra febbraio e marzo gli ospedali e le Rsa saranno messe in sicurezza. Con 470 mila dosi settimanali per l’Italia e 5 mila per l’Umbria si procederà anche a gennaio e per buona parte di febbraio poi Pfizer-Biontech dovrebbero progressivamente aumentare il livello di fornitura fino a raggiungere le 600 mila dosi settimanali.

Via libera A inizio 2021, comunque, è atteso il via libera dell’agenzia europea Ema per il vaccino dell’americana Moderna. Se così fosse nei quattro hub umbri e nei 203 italiani individuati dovrebbero confluire anche le 10,7 milioni di dosi: 1,3 milioni nel primo trimestre del 2021 e 4,7 milioni sia nel secondo che nel terzo. A stretto giro dovrebbe arrivare anche l’ok per il vaccino di AstraZeneca.