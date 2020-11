Coronavirus in Umbria, ci sono 496 nuovi positivi e sei vittime: 3.985 tamponi analizzati

PERUGIA – Sono 496, contro i 420 di martedì, i nuovi positivi al coronavirus individuati in Umbria mercoledì, 12.056 totali, con 3.985 tamponi analizzati, 311.270 in totale dall’inizio della pandemia. A riportare i dati sul suo sito dedicato è la Regione. Segnalati 211 guariti, 4.061, e altri sei morti, 154, con gli attualmente positivi passati da 7.572 a 7.841. Sul fronte degli ospedali i ricoverati totali sono passati da 353 a 356, 49 dei quali in terapia intensiva, martedì erano 48.

Il quadro I 7.841 (+269) attualmente positivi sono così ripartiti per residenza: Perugia 2.064 (+46), Terni 1061 (+46), Fuori Regione 413 (+18), Assisi 389 (+7), Bastia Umbra 332 (-6), Foligno 325 (+14), Spoleto 310 (+9), Corciano 268 (-3), Gubbio 254 (+18), Città di Castello 168 (+2), Narni 157 (+6), Magione 145 (-3), Umbertide 136 (+11), Castiglione del Lago 116 (+5), Orvieto 115 (+13), Marsciano 104 (+2), Todi 83 (+3), San Gemini 78 (-4), Deruta 77 (+1), Torgiano 76 (+7), Gualdo Tadino 73 (+20), Spello 69 (+6), Passignano sul Trasimeno 68 (-3), Norcia 55 (+5), Cannara 44 (+2), Amelia 42 (+4), Montecastrilli 42 (+1), Cascia 40 (+6), Bettona 39 (+3), Acquasparta 36 (+7), Panicale 36 (+1), Valfabbrica 34, Piegaro 32 (+3), Trevi 31 (-1), Castel Giorgio 27 (+1), Montefalco 25, Bevagna 23 (+4), Tuoro sul Trasimeno 23 (+2), Città della Pieve 22 (+2), Stroncone 22, Alviano 21 (-1), Collazzone 20, Massa Martana 20 (-2), Allerona 19 (+5), Giano dell’Umbria 15 (+2), San Giustino 15 (+2), Castel Viscardo 14 (+1), Lugnano in Teverina 14 (-1), Gualdo Cattaneo 13 (-2), Campello sul Clitunno 12, Sigillo 12, Fratta Todina 11, Ferentillo 10 (+2), Attigliano 10, Castel Ritaldi 10, Fossato di Vico 10, San Venanzo 10, Montone 9 (+1), Scheggia e Pascelupo 9, Guardea 9 (-3), Arrone 8 (+2), Fabro 8, Montegabbione 8, Calvi dell’Umbria 7, Sant’Anatolia di Narco 7, Valtopina 7, Ficulle 6 (+1), Pietralunga 6, Monteleone di Spoleto 5 (+2), Avigliano Umbro 5 (+1), Scheggino 5 (+1), Montefranco 5, Penna in Teverina 5, Monte Castello di Vibio 4 (+1), Porano 4 (+1), Citerna 4, Giove 4, Nocera Umbra 4, Preci 4, Otricoli 3 (+1), Baschi 3, Cerreto di Spoleto 3, Costacciaro 2, Montecchio 2, Monte Santa Maria Tiberina 1, Paciano 1, Parrano 1, Polino 1, Sellano 1, Lisciano Niccone 0, Monteleone d’Orvieto 0, Poggiodomo 0, Vallo di Nera 0.