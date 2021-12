Coronavirus in Umbria, siamo al record negativo: registrati 933 casi in 24 ore

PERUGIA – Siamo al record assoluto di casi positivi registrati da inizio pandemia: il precedente era di 783 positivi il 12 novembre del 2020. Sono 933 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione è di giovedì 23 dicembre. Il dato è relativo a 20.217 tamponi presi in esame, 4.743 tamponi molecolari (totale 1.308.943) e 15.474 antigenici (totale 1.428.424), per una percentuale di positivi pari al 4,61% (mercoledì 22 dicembre era stata del 3,98%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 130 (totale 66.530). Non si registrano ulteriori decessi di persone positive al virus, per un totale che resta di 1.499. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 5.374 (+803). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 73.403 positività (+933). Questo il quadro ma si deve sottolineare che tredici mesi fa la situazione epidemiologica in Umbria era molto differente: gli attualmente positivi erano 10.789 (oggi 5.374), mentre negli ospedali erano ricoverate 444 persone di cui 75 in terapia intensiva (oggi 73, di cui otto in terapia intensiva).