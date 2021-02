Coronavirus in Umbria, si segnalano altri 373 nuovi casi con 178 guariti, scendono i decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione aggiornato a giovedì 4 febbraio, segnala 373 nuovi casi di Coronavirus in Umbria su 7.524 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,95%. i guariti sono stati 178. Si registrano anche altri 3 morti relativi ai territori di Magione e Perugia (2), per un totale che sale a 813. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 6.191 (+192). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 37.308 positività.

Ricoverati. Sempre a giovedì Ai positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 38 (+7) di cui 66 (+2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 120 ricoveri (+11) di cui 21 (+1) in intensiva; Terni 96 ricoveri (-3) di cui 21 (invariato) in intensiva; Spoleto 58 ricoveri (invariato) di cui 10 (+2) in intensiva; Foligno 43 ricoveri (+1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 39 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Città di Castello 39 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Umbertide 31 ricoveri (-1), nessuno in tensiva; ospedale da campo Perugia 12 ricoveri (-2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.961 persone (+236)