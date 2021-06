Coronavirus in Umbria, si registrano altri due decessi: 21 i nuovi casi di positività

PERUGIA – Si registrano altri due decessi per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, 1.417 in tutto dall’inizio della pandemia. Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati a sabato 12 giugno, i nuovi casi di positività sono 21 , su un totale di 4.295 test analizzati (2.888 antigenici e 1.407 tamponi molecolari), con un tasso di positività complessivo di 0,48 per cento. I guariti sono 63 e gli attualmente positivi 1.058 (44 meno di ieri). C’è un ricovero in più, 46 in tutto dei quali cinque (dato stabile) in terapia intensiva.

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di sabato 12 giugno risultano somministrate 608.812 dosi di vaccino in Umbria (+6.913, erano 601.899 alle 6.13 di venerdì 11), pari al 92,43% delle dosi disponibili (658.691). Ciclo vaccinale completo per 188.928 umbri (24,2% degli aventi diritto).