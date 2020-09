Coronavirus in Umbria, ci sono sette nuovi positivi nelle ultime 24 ore

PERUGIA – Il trend in risalita non si ferma: diciassette nuovi casi di Covid 19 in Umbria nelle ultime 24 e, soprattutto, quattro ricoverati in più che fanno salire a 23 il bilancio dei positivi ospedalizzati nella regione, a fronte dei 19 che si contavano giovedì. Di questi quatto sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva, a fronte dei tre registrati il giorno precedente.