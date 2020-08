Coronavirus in Umbria, sei nuovi contagi nelle ultime 24 ore: eseguiti 950 tamponi

PERUGIA – Ci sono sei i nuovi contagi da coronavirus accertati nelle ultime ore 24 ore in Umbria. Secondo i dati della Regione aggiornati alle 12 di mercoledì, cinque casi riguardano Perugia e uno Terni, con il totale dei contagi che tocca quota 1.517. Da registrare anche un nuovo guarito, con gli attualmente positivi che sono dunque 62, quasi 30 in più rispetto a una settimana fa. Nessuna novità per quanto riguarda i decessi (in totale 80) così come per i ricoveri: nove le persone attualmente negli ospedali della regione, nessuna delle quali in terapia intensiva. Quanto ai tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 944 per un totale di 130.245 dall’inizio dell’epidemia.