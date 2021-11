Coronavirus in Umbria, sei nuovi casi e 30 guariti: le vaccinazioni proseguono a buon ritmo

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 22 novembre risultano somministrate 1.319.577 dosi di vaccino in Umbria (+68, erano 1.319.509 alle ore 8 di domenica 21 novembre), pari all’89,81% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 680.337 persone (+38), pari all’84,22% della popolazione avente diritto. Prima dose per 692.053 soggetti (+32) pari all’85,69% della popolazione avente diritto. Terza dose per 78.298 soggetti (+330), pari al 9,71% della popolazione avente diritto.