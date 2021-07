PERUGIA – Sono sei i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.45 di domenica 11 luglio. Il dato è relativo a 3.637 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,16% (sabato 10 luglio era stata dello 0,37%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 10 (totale 54.886). Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.424. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 629 (-4). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.939 positività (+6). Alle ore 8.30 di domenica 11 luglio risultano somministrate 840.169 dosi di vaccino in Umbria (+7.874, erano 832.295 alle 8.30 di sabato 10), pari all’89,42% delle dosi disponibili (939.574). Ciclo vaccinale completo per 325.172 persone, il 42,04% sul totale degli umbri aventi diritto.