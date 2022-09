Coronavirus in Umbria, secondo giorno di leggera risalita dei ricoverati: nessuno in Terapia intensiva

PERUGIA – Secondo giorno di risalita dei ricoverati Covid in Umbria , 121, quattro in più di domenica e sette rispetto a sabato. Nessuno è comunque in Terapia intensiva e non si registrano nuovi morti per il virus. Emerge dal quadro sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 139 nuovi casi e 151 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.715, 12 in meno. Sono stati analizzati 643 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 21,6 per cento, in crescita rispetto al 15,8 per cento di lunedì della scorsa settimana.