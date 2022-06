Coronavirus in Umbria, scendono ancora i ricoverati: un solo posto occupato nelle rianimazioni

PERUGIA – Scendono a 98, uno in meno di mercoledì, i ricoverati Covid in Umbria dove al 9 giugno c’ è un solo posto occupato nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione. Nell’ultimo giorno vengono segnalati 474 nuovi casi e 338 guariti con ancora nessun morto. In rialzo gli attualmente positivi ora 7.013, 136 in più. Sono stati 2.538 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 18,67 per cento.