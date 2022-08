Coronavirus in Umbria, scendono ancora i ricoverati negli ospedali: un’altra vittima

PERUGIA – Scendono ancora i ricoverati Covid in Umbria, ora 187, tre in meno di lunedì, con un solo paziente nelle rianimazioni, dato stabile. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Nell’ ultimo giorno sono stati registrati 151 nuovi casi, 1.427 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi scendono a 6.465, con un calo del 45,2 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 839 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,99 per cento.