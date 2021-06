Coronavirus in Umbria, scendono ancora i positivi: un altro giorno senza vittime

PERUGIA – Secondo l’aggiornamento della Regione di lunedì 7 giugno sono 6 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 773 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,77% (domenica 6 giugno era stata dello 0,61%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 25 (totale 53.919). Non si registrano ulteriori decessi (terzo giorno consecutivo), per un totale che resta a 1.403. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.214 (-19). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.536 positività (+6).

Il quadro Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 55 (+4) di cui 5 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 28 ricoveri (+4) di cui 5 (invariato) in intensiva; Terni 12 ricoveri (invariato) nessuno dei quali (-1) in intensiva (non accadeva dal 3 settembre 2020); Pantalla 10 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 4 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 1.030 persone (-73).

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di lunedì 7 giugno risultano somministrate 571.952 dosi di vaccino in Umbria (+7.680, erano 564.272 alle 8.30 di domenica 6 giugno), pari al 92,77% delle dosi disponibili (616.495). Viclo vaccinale completo per il 23,7% (184.176) della popolazione umbra vaccinabile.