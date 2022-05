Coronavirus in Umbria, scendono ancora i positivi, stabili i ricoveri

PERUGIA – Ricoverati Covid stabili in Umbria, 104 a domenica 29 maggio, con tre posti occupati nelle rianimazioni. Numeri immutati rispetto a sabato in base ai dati della Regione

Scendono però di tre, da 84 a 81, i pazienti in area medica Covid mentre salgono di altrettanto, da 17 a 20, i positivi negli altri reparti.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 476 positivi e 896 guariti, con nessun nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi scendono di 420 unità e sono ora 7.338.

Sono stati analizzati 2.407 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 19,77 per cento (era 13,46 domenica della scorsa settimana). (ANSA).