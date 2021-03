Coronavirus in Umbria, calano ancora i positivi complessivi ma ci sono altri 6 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria per lunedì 1 marzo, segnala appena 79 i nuovi casi di Covid-19 i nelle ultime 24 ore su 1.297 tamponi presi in esame per una percentuale di positivi pari al 6,09%, Le guarigioni sono state 216. Il dato dei positivi non fa testo, essendo relativo agli esami domenicali, ma ancora una volta i guariti superano i positivi e questo è un segnale Si registrano però anche altri 6 decessi rispettivamente ad Assisi, Città di Castello, Perugia (2), San Venanzo e Umbertide, per un totale che sale a 1.056. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.998 (-143). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 44.762 positività (+79).

Ricoveri. A lunedì 1 marzo i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 524 (+11) di cui 79 (+2) in intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 136 ricoveri (+4) di cui 27 (+2) in intensiva; Terni 108 ricoveri (+4) di cui 22 (invariato) in intensiva; Spoleto 65 ricoveri (-1) di cui 13 (invariato) in intensiva; Pantalla 59 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Città di Castello 59 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 55 ricoveri (+1) di cui 10 (invariato) in intensiva; Branca 21 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 15 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Umbertide 4 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 2 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 10.514 persone (-209).

Vaccinazioni. Sempre a lunedì risultano vaccinate in Umbria 46.611 persone (invariato), pari al 61% delle dosi disponibili (76.435)