Coronavirus in Umbria, scendono ancora i contagi, i guariti sono oltre 400

PERUGIA – Il bollettino della regione Umbria alla giornata di venerdì 5 marzo segnala 295 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, su 6.501 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,53%. Continua quindi a calare, sia pure lentamente, la curva. Le guarigioni sono state 422 ma si registrano altri 7 morti relativi ai territori di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Gubbio, Perugia (2) e Trevi, per un totale che sale a 1.082. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.603 (-134). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 45.914 positività

Ricoveri. Sempre a venerdì, le persone ricoverate affette dal virus in Umbria sono sono 517 (-1) di cui 86 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 136 ricoveri (+1) di cui 30 (+3) in intensiva; Terni 111 ricoveri (-1) di cui 26 (-1) in intensiva; Spoleto 63 ricoveri (+4) di cui 14 (+2) in intensiva; Pantalla 60 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 58 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 52 ricoveri (-1) di cui 9 (invariato) in intensiva; Branca 20 ricoveri (-1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Umbertide 4 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 2 ricoveri (-1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 9.746 persone (-216).

Vaccinazioni. A venerdì 5 marzo risultano vaccinate in Umbria 61.977 persone (+4.104, erano 57.873 alle 15.31 di giovedì), pari al 71,2% delle dosi disponibili (87.035).