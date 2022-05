PERUGIA – Scendono ancora gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria, 11.429 al 3 maggio, 358 in meno rispetto a lunedì. Lo riportano i dati della Regione in base ai quali non si registrano altri morti per il virus. Nell’ultimo giorno sono stati accertati 944 nuovi positivi e 1.302 guariti. Scaturiti dall’analisi di 5.877 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16 per cento (era 24,1 lunedì). Sostanzialmente stabili i ricoverati in ospedale, 225, uno in più del giorno precedente, cinque dei quali in rianimazione, dato stabile.