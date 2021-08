Coronavirus in Umbria, scende la percentuale di positivi: altri 92 casi e 121 guariti

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria per la giornata di sabato 14 agosto, segnale 92 nuovi casi di Covid -19 su 6.687 tamponi esaminati, per per una percentuale di positivi pari al 1,37%, oltre un punto meno di ieri. Le guarigioni sono state 121, non si registrano altri morti, con il totale che dunque resta a 1.426. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.240 (-29). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 59.995 positività (+92).

Ricoverati. A sabato i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 34 (invariato) di cui 2 (invariato) in intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 18 ricoveri (+1) di cui 2 (invariato) in intensiva; Perugia 16 ricoveri (-1), nessuno in intensiva (invariato). In isolamento contumaciale ci sono 2.206 persone (-29).

Vaccinazioni. A sabato 14 agosto risultano somministrate 1.100.017 dosi di vaccino in Umbria (+7.084), pari al 95,08% delle dosi disponibili (1.156.834). Ciclo vaccinale completo per 509.971 persone (+2.596) pari al 66,14% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 608.559 soggetti (+4.527) pari al 78,88% della popolazione vaccinabile.