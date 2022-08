Coronavirus in Umbria, scende ancora il numero dei ricoverati ma ci sono altre due vittime

PERUGIA – Ancora in calo i ricoverati Covid in Umbria, 221 al 12 agosto, sette in meno in giovedì. Con quattro posti occupati nelle terapie intensive, uno in più. Secondo i dati sul sito della Regione nell’ultimo giorno sono emersi 496 nuovi positivi, 1.814 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 11.870, 1.320 in meno e meno 25,3 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 2.466 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,1 per cento, in leggero calo rispetto al 21,2 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

Il quadro settimanale

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni nell’ultima settimana in Umbria, mostra un trend in diminuzione rispetto a quelle precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 09 agosto è pari a 512. L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in diminuzione attestandosi ad un valore di 0,70.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend generale in diminuzione, così come mostra valori in calo la distribuzione territoriale dell’incidenza. Rispetto alla settimana precedente si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale: al 09 agosto si registrano 232 ricoveri in area medica e 3 ricoveri in terapia intensiva. Sempre nella stessa data la prevalenza della variante Omicron 5 ha raggiunto l’89 per cento. Complessivamente Omicron 4 e 5 superano il 97 per cento.

Il personale sanitario

In netto calo nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie, i medici, infermieri e altro personale sanitario attualmente positivi al covid: lo scorso 3 luglio i positivi erano 369, mentre il 7 agosto ne risultano 195. L’11 agosto in Umbria sono state somministrate 39 mila 394 quarte dosi (circa 13 per cento del target della popolazione vaccinabile con seconda dose booster individuato dal Ministero della Salute), con un aumento di circa 4 mila dosi rispetto alla scorsa settimana in cui risultavano somministrate 35 mila 359 quarte dosi, con una percentuale di copertura pari a circa il 12 per cento.

Le agende per tutto il mese di agosto sono ancora aperte ed è possibile effettuare le prenotazioni in tutte le sedi vaccinali. Per le prenotazioni, oltre al portale regionale (https://vaccinocovid.regione.umbria.it/) e all’App dedicata (SanitApp-Regione Umbria), la somministrazione del vaccino è prevista presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie.