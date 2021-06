Coronavirus in Umbria, scende ancora il numero dei positivi: solo quattro nelle Terapie intensive

PERUGIA – Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 30, erano 34 sabato, quattro dei quali, uno in meno rispetto al giorno precedente nelle Terapie intensive dell’Umbria. Questo il quadro che emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 20 giugno. Nell’ultimo giorno sono emersi 27 nuovi positivi e certificati 31 guariti, con nessuna nuova vittima. Gli attualmente positivi sono ora 890, quattro in meno di sabato. Sono stati processati 1.371 tamponi e 2.809 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,6 per cento sul totale (era 0,57 sabato).

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di domenica 20 giugno risultano somministrate 657.602 dosi di vaccino in Umbria (+4.671, erano 652.931 alle 8.30 di sabato 19 giugno), pari al 90,81% delle dosi disponibili (724.182).