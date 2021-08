Coronavirus in Umbria, scedono a 1.728 i casi ma c’è un’altra vittima

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 30 agosto risultano somministrate 1.164.586 dosi di vaccino in Umbria (+1.982, erano 1.162.604 alle ore 8 di lunedì 30 agosto), pari al 91,34% delle dosi disponibili (1.274.974). Ciclo vaccinale completo per 541.365 persone (+1.258) pari al 70,15% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 643.499 soggetti (+726) pari all’83,29% della popolazione vaccinatile. Nel frattempo è più che raddoppiato rispetto alla scorsa settimana il numero giovani da 12 a 18 anni vaccinati nel secondo vaccine day che si è svolto domenica in Umbria. La Regione ha infatti reso noto che sono stati 632 quelli che hanno aderito domenica 29 agosto e che si sommano ai 107 di sabato a Terni. Nel primo dei due open day, domenica 22 agosto, erano stati 340 coloro che avevano aderito in tutta l’Umbria.