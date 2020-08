Coronavirus in Umbria, ancora sanzioni per le mancate distanze nei locali

CITTÀ DI CASTELLO – La presenza di oltre 500 persone e il mancato rispetto di alcune delle misure previste dalla normativa anti-Covid, in particolare quella del distanziamento sociale, sono stati contestati da polizia e carabinieri in uno dei locali all’ aperto controllati nella zona di Città di Castello e di San Giustino. Il personale del commissariato di Città di Castello, della locale compagnia dei carabinieri e della polizia locale hanno accertato presso le casse ed i banconi diversi assembramenti di clienti che stavano facendo le ordinazioni senza che nessuno degli addetti imponesse il distanziamento previsto. E’ stata quindi comminata al gestore – riferisce la polizia – una sanzione amministrativa di circa 400 euro. I servizi coordinati da parte delle forze dell’ ordine sul rispetto della normativa anti-Covid continueranno anche per il prossimo futuro in tutto il circondario dell’ Alta Valle del Tevere. Ma multe, per lo stesso motivo, sono state fatte anche nel Perugino e nel Ternano.