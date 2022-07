Coronavirus in Umbria, salgono da otto a 11 i ricoverati nelle rianimazioni

PERUGIA – Salgono da otto a undici nell’ultimo giorno i ricoverati Covid nelle rianimazioni dell’Umbria mentre quelli nei reparti ordinari sono 280, due in più, con i pazienti in area medica dedicata al virus in calo di cinque unità. Lo si ricava dai dati della Regione di giovedì 14 luglio. Sempre nell’ultimo giorno, senza nuovi morti per il virus, sono emersi 2.006 nuovi positivi e 1.391 guariti, con gli attualmente positivi saliti a 23.019, 615 in più. Sono stati analizzati 6.269 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 31,99 per cento, era il 33 per cento mercoledì e 33,8 lo stesso giorno della scorsa settimana.

Il report settimanale

Primi segnali di frenata del contagio anche in Umbria, dove comunque, nell’ultima settimana, i nuovi casi sono continuati a crescere e anche a ritmo più alto della media nazionale. Questo emerge dal focus settimanale (6-12 luglio) della Fondazione Gimbe che, al pari dell’aggiornamento di giovedì scorso, segnala come l’Umbria resti la regione con il maggior tasso di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva. In particolare, nella regione dal 6 al 12 luglio si è registrato un incremento dei nuovi casi del 20,7 per cento, in marcata diminuzione rispetto allo stesso dato registrato nelle ultime tre settimane, quando si è sempre girato intorno al 50 per cento. Tuttavia, in Italia la frenata del contagio è mediamente più consistente, perché la crescita dei nuovi casi si attesta al 14,8 per cento, anche se ci sono regioni dove il Covid-19 ancora galoppa, come Valle d’Aosta (+51,1 per cento) e Calabria (+ 41,9 per cento). In Umbria, comunque, è omogenea la distribuzione dei nuovi casi a livello provinciale, con Perugia che segna un aumento del 21 per cento e Terni del 21,6 per cento. La regione, inoltre, segna anche un’incidenza degli attualmente positivi ogni 100 mila abitanti maggiore di quella rilevata in Italia, con il tasso che si attesta a 2.485 a livello regionale, mentre si ferma a 2.280 a livello nazionale.

Occupazione posti letto