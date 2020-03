Coronavirus in Umbria: salgono a 10 i deceduti, 395 i positivi, 810 fuori dall’isolamento

PERUGIA – Sale a 9, 4 nella provincia di Perugia e 5 in quella di Terni, il numero dei deceduti in Umbria in seguito all’infezione prodotta dal virus Covid-19. Ai sei pazienti deceduti, dei quali è già stata data comunicazione fino al 19 marzo, si aggiunge un altro decesso avvenuto nell’ospedale di Terni. Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 19 marzo, 395 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti al momento restano 4. Dei 395 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 280 e 97 in quella di Terni: sono ricoverati in 99 (7 di questi sono di fuori regione), di cui 73 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 90 ricoverati, 24 sono in terapia intensiva, 13 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni.

Il quadro Le persone in osservazione sono 2566: di questi, 1847 sono nella provincia di Perugia e 719 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 810 soggetti usciti dall’isolamento di cui 581 nella provincia di Perugia e 229 in quella di Terni Nel complesso entro le ore 24 del 19 marzo, sono stati eseguiti 2359 tamponi.

Vittime Nel frattempo, purtroppo, si allunga il numero delle vittime.. Un uomo di 86 anni di Orvieto, che era ricoverato nell’ospedale di Terni, è venuto meno nella notte. Un altro anziano, di 82 anni di Stroncone in sorveglianza attiva domiciliare, è deceduto invece nella propria abitazione. Dimesso tre giorni fa dall’Azienda ospedaliera di Terni, in seguito a ricovero ospedaliero per complicanze riconducibili a gravi patologie di tipo cardiovascolare e renali, al suo ritorno a casa ha sviluppato un lieve stato febbrile, per cui era seguito e monitorato sia dal medico di medicina generale che dagli operatori del centro di salute del Distretto di Terni. Le sue condizioni hanno subito un ulteriore peggioramento durante la notte verosimilmente per l’aggravamento delle condizioni cliniche legate alla patologia di base. Si tratta del settimo e dell’ottavo decesso in Umbria legato al Covid-19, di cui quattro sono avvenuti nella provincia di Perugia e tre in quella di Terni. Morti anche un uomo di Stroncone n sorveglianza attiva domiciliare ed una donna di 81 anni residente a Terni che era risultata positiva al Covid-19.

Terni e Perugia La paziente era giunta al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni l’8 marzo scorso ed era stata ricoverata subito in Rianimazione con una insufficienza respiratoria acuta e condizioni generali molto gravi. Nella tarda serata di venerdì, infine, un paziente di 89 anni è deceduto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Perugia dove era ricoverato dal 19 marzo dopo la diagnosi di positività al Covid-19. L’uomo, riferisce l’ospedale, era residente nel comune di Collazzone. La notizia del decesso è stata comunicata anche agli amministratori comunali, ai quali il commissario Onnis ha chiesto di portare le condoglianze dei professionisti dell’ospedale ai familiari.

L’assessore L’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, rende noto che la Giunta regionale ha approvato un atto che definisce la rete di laboratori per la diagnosi del virus Covid-19 su campioni clinici respiratori. “Visto il carattere diffusivo dell’epidemia ed il consistente numero di soggetti in isolamento fiduciario, con un aumento dei casi postivi – ha detto l’assessore Coletto – per accelerare i tempi della diagnosi, svolta sinora esclusivamente dal Laboratorio di Virologia dell’azienda Ospedaliera di Perugia prescelto come Laboratorio di riferimento regionale, abbiamo ritenuto di allargare la rete attraverso una convenzione con l’istituto zooprofilattico delle Regioni Umbria e Marche. In Umbria inoltre, l’attività di rilevazione della presenza del virus tramite tampone orofaringeo, è svolta anche presso il Dipartimento di diagnostica di laboratorio e immunostrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Terni”.