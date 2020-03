Coronavirus, in Umbria sale a nove il numero delle persone positive

PERUGIA – Nono positivo al Coronavirus in Umbria, si tratta del figlio del 60enne di Città della Pieve, ricoverato a Perugia, quindi una persona “che rientra nella rete di contatti di uno dei casi accertati e resi noti ieri, quindi da giorni individuato dai servizi sanitari e tenuto in isolamento fiduciario”. Un altro paziente in isolamento nella propria abitazione invece, è stato ricoverato all’ospedale di Terni per eseguire dei controlli ma la sua condizione di salute non desta preoccupazione. Il bilancio complessivo, dunque, sale da otto a nove, dopo il balzo di martedì che aveva fatto temere una crescita esponenziale.