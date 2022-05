PERUGIA – Sono ottomila in Umbria il numero degli attualmente positivi al nuovo coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della Regione si parla di 8.059 persone (120 in meno rispetto alla rilevazione precedente), con 579 guariti. Quanto ai nuovi casi sono 459, trovati analizzando 3.564 fra test rapidi antigenici e tamponi molecolari, con un tasso di positività pari al 12,9 per cento. In ulteriore diminuzione anche i ricoveri: 133 le persone nei reparti degli ospedali umbri, quattro in meno rispetto al giorno prima, mentre quelli in terapia intensiva passano da uno a due. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, secondo i dati di Agenas, la percentuale dell’area medica (quindi non critica) si attesta al 21 per cento, mentre per quanto riguarda le terapie intensive si parla dell’uno per cento. A livello nazionale, i valori sono pari al 10 per cento per l’area non critica e al 3 per cento per le intensive. Stabile infine il numero dei decessi: 1.842 in Umbria dall’inizio dell’emergenza.