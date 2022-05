Coronavirus in Umbria, ricoveri in discesa: registrati 926 nuovi casi

PERUGIA – Scendono a 219 i ricoverati Coronavirus in Umbria, tre in meno rispetto a giovedì, cinque dei quali, erano sei, nelle rianimazioni. In base ai dati della Regione riguardanti venerdì sei maggio, nell’ultimo giorno, senza nuovi morti, sono stati registrati 926 nuovi casi e 805 guariti, con una leggera risalita degli attualmente positivi, ora 11.204, 121 in più. Sono stati analizzati 4.236 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 21,8 per cento, era 19,41 giovedì.