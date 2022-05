PERUGIA – Ricoveri ancora in calo, per il terzo giorno, rianimazioni stabili e nessun nuovo decesso: è il quadro sull’andamento della pandemia in Umbria che emerge dai dati della Regione aggiornati a sabato 7 maggio. I pazienti ricoverati sono 214, cinque in meno nell’ultimo giorno, e i posti occupati nelle terapie intensive restano cinque. I nuovi casi giornalieri sono 746, i guariti 1.008 e gli attualmente positivi scendono così a 10.942 (262 in meno rispetto a ieri). In calo il tasso di positività, calcolato sul totale dei 4.765 tamponi analizzati: è al 15,65 per cento (era 21,8 venerdì e 19,41 giovedì).