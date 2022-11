Coronavirus, in Umbria ricoverati stabili nell’ultima settimana

PERUGIA – Ricoverati Covid sostanzialmente stabili nell’ ultima settimana in Umbria. Sono infatti 210 al 24 novembre, con un meno 0,4 per cento rispetto a sette giorni fa. Tre invece i posti occupati nelle terapie intensive con più 16,7 per cento su base settimanale. Lo riporta il portale della Regione. In discesa risultano gli attualmente positivi, 4.412, meno 4,3 per cento, mentre i morti sono ora 2.250, con un incremento dello 0,3 per cento in una settimana. Invariato l’ andamento del numero di tamponi antigenici e molecolari eseguiti, cresciuti dello 0,3 e dello 0,1 per cento in una settimana. Il tasso di positività dei test al 24 novembre è del 18,2 per cento, in calo rispetto al 20,9 per cento di giovedì della scorsa settimana.